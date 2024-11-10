10-го ноября спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал покинул свой пост. Как сообщает "РБ Спорт". Уход Амарала из клуба - решение руководства "Спартака". По данным источника, в клубе остались недовольны работой португальца во время летнего трансферного окна.
Сообщается, что об увольнении Томаш Амарал был оповещен заранее, а в раздевалке после матча 15-го тура РПЛ с "Акроном" (4:0) попрощался с командой.
В летнее трансферное окно "Спартак" приобрел семь футболистов. Состав команды пополнили голкипер Александр Довбня, защитники Миенти Абена и Рикардо Мангаш, полузащитники Эсекьель Барко, Маркиньос и Игорь Дмитриев, а также форвард Виллиан Жозе. Суммарно на новичков было потрачено свыше 27-ми миллионов евро.
"РБ Спорт": Амарал был уволен из "Спартака" из-за недовольства клуба летними трансферами
Стали известны причины ухода из "Спартака" португальского спортивного директора Томаша Амарала.
Фото: официальный сайт "Спартака"