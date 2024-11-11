"От вызова в сборную в первую очередь ожидаю дебюта. Уровень соперников не мне оценивать", - цитирует Агкацева "Матч ТВ".
Сборная России проведет две товарищеские встречи в ноябрьскую паузу на матчи сборных. 15-го ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Брунея. 19-го ноября состоится матч против команды Сирии. Вызов в национальную сборную России получили 29 человек.
Вратари Илья Лантратов из "Локомотива", Станислав Агкацев из "Краснодара" и Давид Волк из махачкалинского "Динамо", получившие вызов на предстоящие игры, имеют шанс дебютировать в национальной команде. Четвертым вратарем в заявке является голкипер "Спартака" Александр Максименко, в активе которого 1 матч за сборную.
Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев рассчитывает дебютировать за сборную России в ноябре
Голкипер "Краснодара" и сборной России Станислав Агкацев поделился ожиданиями от матчей национальной команды с Брунеем и Сирией.
Фото: официальный сайт "Краснодара"