"Они думают, что они самые сильные. Но это всегда плохо заканчивается. Да, я замечаю недонастрой, он есть. Команда уже несколько раз подряд стала чемпионом, поэтому у неё появилась уверенность. Главное, чтобы она не стала вредной", - приводит слова Джанашии Metaratings.
После 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит", набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.
В Кубке России команда Сергея Семака вышла в 1/4 финала Пути РПЛ, в которой вышла на грозненский "Ахмат". После первого матча "Зенит" находится впереди со счётом 3:0. Вторая игра пройдет 27 ноября в Грозном.
Заза Джанашия: футболисты "Зенита" думают, что они самые сильные
Бывший нападающий московского "Локомотива" Заза Джанашия выразил мнение, что футболисты петербургского "Зенита" не всегда играют в полную силу.
Фото: ФК "Зенит"