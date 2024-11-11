"Это абсолютно случайно произошло. Барко после "Атланты Юнайтед" рассчитывал переехать в Европу. Была большая агентская группа, они подвели его, он остался без агента. И там просто третьеразрядный какой-то агент, который откуда-то знает Амарала по "Бенфике", такой же неходячий, как и Амарал, они где-то спелись и случайно привезли сюда Барко.
Барко — находка "Спартака". Но если бы Барко не быканул и не обиделся на агента, который его вернул в "Ривер Плейт", он бы никогда не сменил своего агента и в России бы никогда не оказался", - приводит слова Гурцкая "Чемпионат" со ссылкой на выпуск YouTube-канала "Это футбол, брат!".
Эсекьель Барко является игроком московского "Спартака" с июля 2024 года, когда его за 14 млн евро выкупили у аргентинского клуба "Ривер Плейт". Действующее соглашение 25-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано на срок до 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского полузащитника составляет 12 млн евро.
После перехода Барко в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил соперникам 6 голов, отдал партнёрам 6 голевых передач и получил одну жёлтую карточку.
С 22 декабря 2023 года до 10 ноября 2024 года должность спортивного директора "Спартака" занимал 33-летний португальский специалист Томаш Амарал. На данный момент ему на замену московский клуб пока никого не назначил.
Гурцкая рассказал, как Барко перешёл в "Спартак": это абсолютно случайно произошло
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как случился трансфер аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"