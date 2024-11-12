Источник: Джикия за 3,5 года был оштрафован за нарушения ПДД на общую сумму более 2 млн рублей

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, защитник подмосковных "Химок" Георгия Джикия с апреля 2021 года по ноябрь 2024 года за нарушения ПДД был оштрафован на общую сумму 2 млн 32 тыс. рублей.
Фото: ФК "Химки"
Сообщается, что общее количество штрафов за этот период составляет 2148. Правила дорожного движения бывший капитан сборной России нарушал при вождении автомобиля Mini Cooper JCW. Более того, 30-летний футболист до сих пор не оплатил 44 штрафа на общую сумму 35 тыс. руб. Наибольшее количество нарушений (1915 раз) связано с превышением скорости.

Георгия Джикия в сентябре 2024 года в статусе свободного агента подписал однолетний контракт с подмосковными "Химками". До этого защитник в течение 7,5 лет защищал цвета московского "Спартака".

Источник: "Постьнюс"

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится