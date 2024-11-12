Сообщается, что общее количество штрафов за этот период составляет 2148. Правила дорожного движения бывший капитан сборной России нарушал при вождении автомобиля Mini Cooper JCW. Более того, 30-летний футболист до сих пор не оплатил 44 штрафа на общую сумму 35 тыс. руб. Наибольшее количество нарушений (1915 раз) связано с превышением скорости.
Георгия Джикия в сентябре 2024 года в статусе свободного агента подписал однолетний контракт с подмосковными "Химками". До этого защитник в течение 7,5 лет защищал цвета московского "Спартака".
Источник: "Постьнюс"
Источник: Джикия за 3,5 года был оштрафован за нарушения ПДД на общую сумму более 2 млн рублей
По информации СМИ, защитник подмосковных "Химок" Георгия Джикия с апреля 2021 года по ноябрь 2024 года за нарушения ПДД был оштрафован на общую сумму 2 млн 32 тыс. рублей.
Фото: ФК "Химки"