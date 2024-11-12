- Может ли "Краснодар" стать чемпионом? Может. Сейчас команда явно на подъеме. Не скажу, что их игра мне сильно импонирует, но на общем фоне "Краснодар" выглядит намного сильнее.
Может быть, не сильнее "Зенита", но желания у них намного больше. В прошлом сезоне они уступили чемпионство и очень хотят его взять в этом, - цитирует Шмарова "Чемпионат".
В этом сезоне "Краснодар" в 15-ти турах одержал 11 побед и четыре раза сыграл вничью, "быки" с 37 баллами возглавляют таблицу РПЛ. На втором месте идет "Зенит", у которого 11 побед, три ничьи и одно поражение, клуб с берегов Невы отстает от "Краснодара" на одно очко.
Следующим соперником "Краснодара" в РПЛ станут "Химки", встреча пройдет 23 ноября, старт игры запланирован на 16:30 по столичному времени.
Шмаров считает, что "Краснодар" может стать чемпионом в текущем сезоне
Бывший футболист столичного "Спартака" Валерий Шмаров выразил мнение, что "Краснодару" по силам выиграть золотые медали в этом сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ