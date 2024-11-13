"Конечно, хотелось бы, чтобы "Пари НН" играл лучше. Самое неприятное, что взяли серба Илича. Этот человек не может тащить команду РПЛ. Сербы - хорошая нация, мы их уважаем, но Илич не смог справиться в качестве тренера "Пари НН". При Гончаренко команда заиграла лучше. Интересно, как будет выглядеть команда уже в весенней части чемпионата", - поделился Овчинников.
После 15-ти туров чемпионата России "Пари НН" занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе нижегородского клуба 15 набранных очков. С октября 2024-го года "Пари НН" возглавляет экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Он сменил в этой должности сербского специалиста Сашу Илича, с которым команда начинала сезон.
Саша Илич возглавлял "Пари НН" с мая по октябрь текущего года. Под его управление нижегородцы провели 22 матча, в которых 14 раз потерпели поражение и по 4 раза победили и сыграли вничью.
Источник: "Чемпионат"
Валерий Овчинников: сербы - хорошая нация, но Илич не смог справиться в "Пари НН"
Экс-наставник нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников прокомментировал преображение "Пари НН" после смены главного тренера.
Фото: "Пари НН" ВКонтакте