"Слуцкий очень нужен в РПЛ. Считаю, Викторович — сильный тренер. Не знаю, насколько он сам хочет работать в России, но я бы был безумно рад его возвращению. Слуцкий усилил бы любую команду РПЛ", - цитирует Медведева Sport24.
Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023 года, под его руководством команда смогла завоевать Суперкубок Китая и завершить сезон на втором месте в турнирной таблице Суперлиги.
Ранее российский специалист возглавлял сборную России, казанский "Рубин", московский ЦСКА, голландский "Витесс", английский "Халл Сити" и самарские "Крылья Советов". Слуцкий трижды приводил ЦСКА к золотым медалям в Российской Премьер-Лиге, а также дважды завоевывал Кубок России с "армейцами".
Никита Медведев: Слуцкий очень нужен в РПЛ, я был бы безумно рад его возвращению
Голкипер "Пари НН" Никита Медведев высказался о главном тренере китайского "Шанхай Шэньхуа" Леониде Слуцком.
Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"