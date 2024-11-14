- Не знаю, с чем связано отсутствие Ловата в заявке на матч против "Зенита", это решение главного тренера. Возможен уход из "Ахмата" зимой? Нам важно узнать позицию клуба. Никто не понимает, что происходит. В большинстве матчей, в которых Ловат принимал участие, "Ахмат" добивался положительного результата.
Лукас Ловат, играющий на позиции левого крайнего защитника, перебрался в "Ахмат" в начале этого года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 7 матчах РПЛ за грозненскую команду, в которых провел на поле всего 155 минут и отличился одним забитым мячом. Также в активе Ловата один гол в 5 играх Кубка России. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 900 тысяч евро.
Источник: "СЭ"
Агент защитника "Ахмата" Ловата: никто не понимает, что происходит
Футбольный агент Эдуардо Корначини, работающий с защитником "Ахмата" Лукасом Ловатом, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"