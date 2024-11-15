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Спортивный директор "Пари НН" рассказал о задачах команды на сезон

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Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал о задачах команды на этот сезон.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- У нас задачи прописаны на несколько лет вперед. В этом году мы хотим избежать стыковых матчей, которые были у клуба в последние годы, чтобы не было этой нервотрепки. Хотим сделать шаг вперед, - цитирует Удальцова "Матч ТВ".

Главным тренером нижегородской команды является Виктор Гончаренко, который в октябре сменил на этом посту Сашу Илича. В текущем сезоне "Пари НН" в 15-ти турах одержал четыре победы и уступил в восьми поединках, также нижегородцы трижды сыграли вничью. В активе клуба 15 очков и 10-я строчка в турнирной таблице.

После паузы на матчи сборных "Пари НН" на своем поле примет махачкалинское "Динамо", встреча пройдет 24 ноября и начнется в 19:00 мск.

Нижний Новгород
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