"Я думаю, что да, особенно по атмосфере и по интенсивности, по борьбе. Даже в первом тайме небольшая стычка была. Это показывает, что команды серьезно отнеслись к этой игре. Все играли на сто процентов, поэтому игра получилась такой боевой, интересной", - приводит слова Ерохина официальный сайт ФК "Зенит".
Петербургский "Зенит" 15 ноября в Стамбуле провёл товарищеский матч против турецкого "Фенербахче". Встреча завершилась победой команды Жозе Моуриньо со счётом 2:1. Александр Ерохин стал автором единственного гола в составе сине-бело-голубых - он отличился на 35-й минуте после кросса в исполнении Ильзата Ахметова.
"Фенербахче" в текущем сезоне чемпионата Турции в 11 матчах набрал 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Галатасарая" на 5 очков. В Лиге Европы турецкий клуб в 5 матчах набрал 5 очков, с которыми в настоящее время располагается на 21-м месте (из 36).
Ерохин: матч с "Фенербахче" стал для "Зенита" одним из самых сложных в сезоне
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопрос, можно ли товарищеский матч с "Фенербахче" поставить в ряд одних из самых сложных в сезоне.
Фото: ФК "Зенит"