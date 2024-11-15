Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
13:00
СоколНе начат
Алания
15:00
РоторНе начат
Урал
16:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
17:00
БалтикаНе начат
Нефтехимик
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
17:00
ЭстонияНе начат
Турция
20:00
УэльсНе начат
Черногория
20:00
ИсландияНе начат
Грузия
20:00
УкраинаНе начат
Андорра
20:00
МолдоваНе начат
Швеция
22:45
СловакияНе начат
Германия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Нидерланды
22:45
ВенгрияНе начат
Албания
22:45
ЧехияНе начат

Ерохин: матч с "Фенербахче" стал для "Зенита" одним из самых сложных в сезоне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопрос, можно ли товарищеский матч с "Фенербахче" поставить в ряд одних из самых сложных в сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Я думаю, что да, особенно по атмосфере и по интенсивности, по борьбе. Даже в первом тайме небольшая стычка была. Это показывает, что команды серьезно отнеслись к этой игре. Все играли на сто процентов, поэтому игра получилась такой боевой, интересной", - приводит слова Ерохина официальный сайт ФК "Зенит".

Петербургский "Зенит" 15 ноября в Стамбуле провёл товарищеский матч против турецкого "Фенербахче". Встреча завершилась победой команды Жозе Моуриньо со счётом 2:1. Александр Ерохин стал автором единственного гола в составе сине-бело-голубых - он отличился на 35-й минуте после кросса в исполнении Ильзата Ахметова.

"Фенербахче" в текущем сезоне чемпионата Турции в 11 матчах набрал 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Галатасарая" на 5 очков. В Лиге Европы турецкий клуб в 5 матчах набрал 5 очков, с которыми в настоящее время располагается на 21-м месте (из 36).

Зенит
Александр Ерохин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится