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"Как будто еврокубок". Аршавин назвал матч "Зенита" и Фенербахче хорошим спаррингом

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Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился своим мнением о товарищеском матче между турецким "Фенербахче" и петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Атмосфера совсем другая. Как будто это еврокубок. "Зенит" использует паузы на игры сборных, постоянно проводит матчи с европейскими клубами. "Фенербахче" чуть лучше выглядел. Хороший спарринг", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

15 ноября в Стамбуле прошёл товарищеский матч между футбольными клубами "Фенербахче" и "Зенит" (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

"Фенербахче" под руководством Жозе Моуриньо в чемпионате Турции после 11-ти туров с 26-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Галатасарая" на 5 очков. "Зенит" под руководством Сергея Семака в чемпионате России после 15-ти туров с 36-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

Зенит
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