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Гуренко: в этом сезоне "Локомотив" точно будет бороться за "золото"

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Экс-полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко поделился впечатлениями от игры команды в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Локомотив" один из тех клубов, который реально о себе заявил. Они показывают симпатичный футбол, наконец-то есть улучшения при игре в обороне. Это клуб с большим будущим. У них большие перспективы, есть куда расти. В этом сезоне клуб точно будет бороться за "золото", - заявил Гуренко.

По итогам первого круга московский "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Михаила Галактионова 34 очка, что на 2 меньше, чем у "Зенита", и на 3 - чем у "Краснодара". Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России с 10-ю забитыми мячами.

В 16-м туре Премьер-лиги "Локомотив" встретится со "Спартаком". В двух заключительных турах календарного года "железнодорожники" сыграют с "Химками" и "Краснодаром".

Источник: Metaratings

Локомотив
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