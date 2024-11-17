"Локомотив" один из тех клубов, который реально о себе заявил. Они показывают симпатичный футбол, наконец-то есть улучшения при игре в обороне. Это клуб с большим будущим. У них большие перспективы, есть куда расти. В этом сезоне клуб точно будет бороться за "золото", - заявил Гуренко.
По итогам первого круга московский "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Михаила Галактионова 34 очка, что на 2 меньше, чем у "Зенита", и на 3 - чем у "Краснодара". Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России с 10-ю забитыми мячами.
В 16-м туре Премьер-лиги "Локомотив" встретится со "Спартаком". В двух заключительных турах календарного года "железнодорожники" сыграют с "Химками" и "Краснодаром".
Источник: Metaratings
Гуренко: в этом сезоне "Локомотив" точно будет бороться за "золото"
Экс-полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко поделился впечатлениями от игры команды в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Локомотива"