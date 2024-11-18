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Селюк: может, в "Химках" немного придержали зарплаты, но это не фатально. В других клубах РПЛ тоже могут не платить

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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможных задержках зарплат в подмосковных "Химках".
Фото: официальный сайт "Химок"
"Есть определённый график платежей. Просто иногда платежи совершаются в разное время. Порой это завязано на финансовых отношениях со спонсорами. Может, в "Химках" немного и придержали зарплаты, но это не фатально. В других командах РПЛ тоже несколько месяцев могут не платить зарплату. Из-за этого не надо нервничать", - поделился Селюк.

Ранее в СМИ появилась информация, о том, что футболисты и тренерский штаб подмосковных "Химок" более двух месяцев не получали зарплату. Сообщается, что в последний раз зарплату в клубе получали в августе текущего года. Кроме того, у клуба задолженность по выплатам премиальных перед игроками.

Гендиректор "Химок" Николай Оленев позже опроверг информацию о долгах по зарплате, подтвердив, что речь может идти о невыплате премий. Однако, по словам Оленева, расчеты по премиальным в клубе происходят раз в квартал.

Источник: Metaratings

Химки
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