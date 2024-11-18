- Для меня это самое большое открытие. Когда наблюдаешь за его игрой – получаешь истинное удовольствие. Его манера игры напоминает мне Модрича. Он не по годам мудро играет и грамотно. Знает, когда сыграть в касание, когда взять игру на себя, - передает слова Гуренко "Евро-Футбол.Ру".
19-летний Батраков является воспитанником академии "Локомотива". В этом сезоне Батраков, ранее дебютировавший и забивший за национальную сборную России, провел за "Локомотив" 14 поединков в РПЛ и записал на свой счет 10 забитых голов, также полузащитник сделал шесть голевых передач на партнеров.
Соглашение Батракова с "железнодорожниками" рассчитано до 2027 года. Ранее в московском клубе сообщили, что занимаются вопросом продления контракта с молодым футболистом.
Экс-игрок "Локомотива" Гуренко: манера игры Батракова напоминает мне Модрича
Сергей Гуренко, в прошлом выступавший за "Локомотив", высказался об игре полузащитника столичной команды Алексея Батракова.
Фото: Официальный сайт РПЛ