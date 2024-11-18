Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Люксембург
2 - 2 2 2
Северная ИрландияЗавершен
Сербия
0 - 0 0 0
ДанияЗавершен
Испания
3 - 2 3 2
ШвейцарияЗавершен
Румыния
4 - 1 4 1
КипрЗавершен
Косово
1 - 0 1 0
ЛитваЗавершен
Лихтенштейн
1 - 3 1 3
Сан-МариноЗавершен
Болгария
1 - 1 1 1
БеларусьЗавершен
Хорватия
1 - 1 1 1
ПортугалияЗавершен
Польша
1 - 2 1 2
ШотландияЗавершен

Экс-игрок "Локомотива" Гуренко: манера игры Батракова напоминает мне Модрича

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сергей Гуренко, в прошлом выступавший за "Локомотив", высказался об игре полузащитника столичной команды Алексея Батракова.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Для меня это самое большое открытие. Когда наблюдаешь за его игрой – получаешь истинное удовольствие. Его манера игры напоминает мне Модрича. Он не по годам мудро играет и грамотно. Знает, когда сыграть в касание, когда взять игру на себя, - передает слова Гуренко "Евро-Футбол.Ру".

19-летний Батраков является воспитанником академии "Локомотива". В этом сезоне Батраков, ранее дебютировавший и забивший за национальную сборную России, провел за "Локомотив" 14 поединков в РПЛ и записал на свой счет 10 забитых голов, также полузащитник сделал шесть голевых передач на партнеров.

Соглашение Батракова с "железнодорожниками" рассчитано до 2027 года. Ранее в московском клубе сообщили, что занимаются вопросом продления контракта с молодым футболистом.

Алексей Батраков
Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится