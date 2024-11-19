Матчи Скрыть

Карпин сообщил, что в зимнюю паузу подумает об уходе из "Ростова"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер сборной России и футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин рассказал о вероятности ухода с одного из постов ближайшей зимой.
Фото: ФК "Ростов"
"Один из — нет. Покинуть сборную нет варианта. "Ростов"? Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет. Когда начинаешь думать об этом, то начинаешь терять концентрацию. Закончим последний матч, тогда подумаем, время будет", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Валерий Карпин занимает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов", который базируется в городе Ростов-на-Дону, с декабря 2017 года. Специалист временно (с августа 2021 года до марта 2022 года) покидал этот поста из-за работы в сборной России, которую он возглавил в июле 2021 года.

После 15-ти туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Ростов", набрав 17 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России ростовчане пробились в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретились с московским "Спартаком". После первого матча впереди жёлто-синие со счётом 1:0.

Валерий Карпин
Ростов
Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится