"Один из — нет. Покинуть сборную нет варианта. "Ростов"? Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет. Когда начинаешь думать об этом, то начинаешь терять концентрацию. Закончим последний матч, тогда подумаем, время будет", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Валерий Карпин занимает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов", который базируется в городе Ростов-на-Дону, с декабря 2017 года. Специалист временно (с августа 2021 года до марта 2022 года) покидал этот поста из-за работы в сборной России, которую он возглавил в июле 2021 года.
После 15-ти туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Ростов", набрав 17 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России ростовчане пробились в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретились с московским "Спартаком". После первого матча впереди жёлто-синие со счётом 1:0.
Карпин сообщил, что в зимнюю паузу подумает об уходе из "Ростова"
Главный тренер сборной России и футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин рассказал о вероятности ухода с одного из постов ближайшей зимой.
Фото: ФК "Ростов"