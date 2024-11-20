"Сезон длинный. Впереди зимняя пауза и второй круг. Важно, чтобы "железнодорожники" прошли стабильно весь чемпионат. Даже одно поражение может помешать красно-зеленым завоевать медали. Поэтому пока рано делать выводы о шансах "Локомотива" на чемпионство в РПЛ", - поделился Булыкин.
По итогам первого круга московский "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Михаила Галактионова 34 очка в 15-ти турах. Отставание от занимающего 2-е место "Зенита" составляет 2 очка, от лидирующего "Краснодара" - 3. В 16-м туре "железнодорожники" встретятся в дерби с московским "Спартаком".
Всего "Локомотив" проведет 3 матча в РПЛ до зимней паузы. Помимо "Спартака". соперниками "Локомотива" будут "Химки" и "Краснодар".
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: рано говорить о шансах "Локомотива" на чемпионство. Сезон длинный
Экс-форвард "Локомотива" Дмитрий Булыкин оценил шансы "железнодорожников" на победу в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"