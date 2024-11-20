"Нет, не читал. Я знаю, там очень острое интервью, видел цитаты. И увидел там обиду Артема к тем тренерам, что выводили его из состава", - приводит слова Газзаева "КП".
На прошлой неделе "Матч ТВ опубликовал двухчасовое интервью с нападающим тольяттинского "Акрона" Артёмом Дзюбой. В нём 36-летний футболист рассказал о напряжённых отношениях с главными тренерами своих бывших команд - с Сергеем Семаком из петербургского "Зенита" и с Михаилом Галактионовым из московского "Локомотива".
Газзаев - об интервью Дзюбы: увидел там обиду Артема к тренерам
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о последнем большом интервью нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"