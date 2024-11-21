"Для меня фаворит в этом матче (с "Локомотивом"), конечно, "Спартак". "Спартаку" может помешать победить плохая игра в обороне. Матчи красно-белых я не все смотрел, но из того, что видел - что-то нравится, а что-то вообще нет", - цитирует Ещенко "РБ Спорт".
Московский "Спартак" примет на своем поле "Локомотив" в столичном дерби в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Матч этих же команд в первом круге завершился уверенной победой "железнодорожников" (3:1). Дерби из-за травм, вероятно, пропустят защитники "Спартака" Срджан Бабич и Никита Чернов.
Под вопросом, также, участие в матче полузащитника Романа Зобнина. После 15-ти туров "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 28-ю очками. "Локомотив" идет на 3-й строчке. Подопечные Михаила Галактионова набрали 34 очка.
Ещенко: матчи "Спартака" я не все смотрел, но из того, что видел - что-то нравится, а что-то вообще нет
Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался об игре красно-белых перед матчем 16-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: официальный сайт "Спартака"