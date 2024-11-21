"Акрон", хоть и ниже в турнирной таблице, но по игре точно не слабее. Да, у "Рубина" будет преимущество – и психологическое, и своего поля. Несколько игроков "Рубина" уехали выступать за сборные. Так что, думаю, игра будет равной. Обе команды будут играть на победу. Я бы дал 55 процентов на то, что "Рубин" дома одержит победу. На мой взгляд, шансы практически равны", - поделился Попов.
Казанский "Рубин" примет на своем поле "Акрон" из Тольятти в рамках 16-го тура чемпионата России. В матче первого круга между этими командами казанцы одержали минимальную победу (1:2). В турнирной таблице чемпионата России "Рубин" занимает 7-е место с 19-ю очками. Отставание подопечных Рашида Рахимова о 6-й строчки составляет 8 очков.
Новичок РПЛ "Акрон" подошел к середине сезона с 16-ю очками. Клуб из Тольятти занимает 9-е место. Матч "Рубин" - "Акрон" состоится в пятницу, 22-го ноября.
Источник: Metaratings
Попов: "Акрон", хоть и ниже "Рубина" в таблице, но по игре точно не слабее. Шансы практически равны
Экс-защитник "Рубина" Алексей Попов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между "Рубином" и "Акроном".
Фото: официальный сайт "Рубина"