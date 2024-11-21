"Он исправился". Григорян отказался от своего постулата, что Станкович туго соображает

"Нет в этом матче фаворита, потому что Станкович исправился. Мой постулат, что он туго соображает, уже не работает, потому что он сейчас принимает оптимальные решения. Думаю, что Станкович не вернется к своим ошибкам. И "Спартак" хороший, и "Локомотив" хороший, поэтому здесь нет фаворита", - приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Московские команды "Спартак" и "Локомотив" сойдутся друг с другом 23 ноября на стадионе "Лукойл Арена" в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. За ходом событий в этой игре можно будет следить при помощи текстовой трансляции, которую организует портал Rusfootball.info.
Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые завершили первый круг в чемпионате России с 28-ю очками на пятом месте в турнирной таблице.