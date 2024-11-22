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Карпин ответил, кого считает сейчас лучшим тренером в России

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Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин ответил, кого сейчас считает лучшим тренером в России.
Фото: ФК "Зенит"
"Семак. Если я назову кого-то другого, то люди скажут: "Семак же выиграл шесть раз подряд чемпионат". Значит, он лучший, отталкиваясь от результата", - приводит слова Карпина "РБ Спорт".

Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть сезонов подряд становились чемпионами России, а также два раза - обладателями Кубка России и пять раз - обладателями Суперкубка России. Действующее соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на срок до 2030 года.

Валерий Карпин
Сергей Семак
Зенит
Ростов
Сборная России
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