"Там, наверное, против них почтальоны играли? Думаю, они и этого недостойны. Я не вижу у нас футбола. Смотреть эти матчи – пустая трата времени. РФС для меня не существует. Все, что они делают – это для меня пилорама, как говорят в народе. Они только пилят деньги, больше ничего", - приводит слова Тихонова "ВсеПроСпорт".
Сборная России под руководством тренерского штаба в о главе с Валерием Карпиным в рамках последнего учебно-тренировочного сбора провела два товарищеских матча. В первом матче, который прошёл 15 ноября в Краснодаре, россияне с рекордным счётом 11:0 обыграли сборную Брунея. А во втором матче, который прошёл 19 ноября в Волгограде, подопечные Валерия Карпина со счётом 4:0 выиграл у сборной Сирии.
По информации СМИ, игроки сборной России за участие в этих матчах получили от РФС по 220 тысяч рублей.
Олимпийский чемпион Александр Тихонов обвинил РФС в распиле денег
Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался по поводу получения игроками сборной России 220 тысяч рублей за участие в матчах с Брунеем и Сирией.
Фото: РФС