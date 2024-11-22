"Ни в одной стране мира такого нет, что у человека, который, тем более, всё еще играет в чемпионате, есть возможность увеличить рекорд определенный, стать лучшим игроком, лучшим бомбардиром за всю историю, нет такого, чтобы не выпустили. Это чисто личное эго Карпина, вот и всё. Это не просто обида, у него неприязнь к Дзюбу такая, что зубы сводит по ночам, наверное", - приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у нет нет обид на нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбу и 36-летний нападающий может получить вызов в расположение национальной команды. Форвард, в свою очередь, в интервью рассказал о наличии у него желания вернуться в состав сборной России, чтобы забить гол и стать лучшим бомбардиром российской сборной в истории.
На данный момент на счету Артёма Дзюбы и Александра Кержакова по 30 забитых голов в матчах за национальную команду. Последний раз Дзюба играл за сборную России в июне 2021 года, когда главным тренером ещё был Станислав Черчесов.
Селюк - о том, почему Дзюбу не вызывают в сборную: это чисто личное эго Карпина
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением об отсутствии вызовов нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбу в сборную России.
Фото: ФК "Ростов"