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Селюк - о том, почему Дзюбу не вызывают в сборную: это чисто личное эго Карпина

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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением об отсутствии вызовов нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбу в сборную России.
Фото: ФК "Ростов"
"Ни в одной стране мира такого нет, что у человека, который, тем более, всё еще играет в чемпионате, есть возможность увеличить рекорд определенный, стать лучшим игроком, лучшим бомбардиром за всю историю, нет такого, чтобы не выпустили. Это чисто личное эго Карпина, вот и всё. Это не просто обида, у него неприязнь к Дзюбу такая, что зубы сводит по ночам, наверное", - приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у нет нет обид на нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбу и 36-летний нападающий может получить вызов в расположение национальной команды. Форвард, в свою очередь, в интервью рассказал о наличии у него желания вернуться в состав сборной России, чтобы забить гол и стать лучшим бомбардиром российской сборной в истории.

На данный момент на счету Артёма Дзюбы и Александра Кержакова по 30 забитых голов в матчах за национальную команду. Последний раз Дзюба играл за сборную России в июне 2021 года, когда главным тренером ещё был Станислав Черчесов.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная России
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