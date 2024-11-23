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Бушманов: именно сегодня "Химки" могут вставить палки в колеса "Краснодару"

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Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов поделился своими ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ "Химки" - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
"Команды же недавно уже играли против друг друга, и там "Краснодар" легко разобрался с "Химками". Но мне кажется, именно сегодня "Химки" могут вставить палки в колеса "Краснодару". Да, у них есть проблемы в обороне, но в атаке они действительно играют очень даже неплохо. Но "Краснодар" — все равно фаворит, команда Мусаева должна играть с позиции силы", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".

Сегодня, 23-го ноября, "Химки" примут на своем поле "Краснодар" в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В 11-м туре чемпионата России "быки" на своем поле одержали победу над подмосковным клубом со счетом 4:0, дублем в той встрече отличился Кордоба, по одному забитому мячу на свой счет записали Батчи и Кастаньо.

После 15-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками, подопечные Франка Артиги располагаются на 13-й строчке с 12-ю очками в своем активе.

Химки
Краснодар
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