Бушманов: именно сегодня "Химки" могут вставить палки в колеса "Краснодару"

"Команды же недавно уже играли против друг друга, и там "Краснодар" легко разобрался с "Химками". Но мне кажется, именно сегодня "Химки" могут вставить палки в колеса "Краснодару". Да, у них есть проблемы в обороне, но в атаке они действительно играют очень даже неплохо. Но "Краснодар" — все равно фаворит, команда Мусаева должна играть с позиции силы", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
Сегодня, 23-го ноября, "Химки" примут на своем поле "Краснодар" в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В 11-м туре чемпионата России "быки" на своем поле одержали победу над подмосковным клубом со счетом 4:0, дублем в той встрече отличился Кордоба, по одному забитому мячу на свой счет записали Батчи и Кастаньо.
После 15-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками, подопечные Франка Артиги располагаются на 13-й строчке с 12-ю очками в своем активе.