Слишкович - о поражении "Зениту": мы готовились тактически, физически, но красная карточка вмешалась

- Мы понимали, что играли против хорошего соперника. Мы готовились тактически, физически, но красная карточка вмешалась. Моментами команда была очень опасна, были выходы к воротам, но забить не смогли. Ребята старались, отдали все, что смогли, но, к сожалению, один момент в конце, потеря концентрации — и мы получили гол.
Сегодня, 23 ноября, состоялся матч в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Оренбург" принимал на своем поле действующего чемпиона страны "Зенит". Игра проходила на стадионе "Газовик" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Напомним, полузащитник оренбуржцев Александр Коваленко получил две желтые карточки на 31-й и 38-й минутах, вследствие чего был удален с поля. Петербуржцы вырвали победу благодаря голу хавбека Александра Ерохина на шестой компенсированной к основному времени встречи минуте.
Источник: "Матч ТВ"