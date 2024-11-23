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Слишкович - о поражении "Зениту": мы готовились тактически, физически, но красная карточка вмешалась

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Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович прокомментировал итог матча против "Зенита" в 16-м туре чемпионата России (0:1).
Фото: ФК "Зенит"
- Мы понимали, что играли против хорошего соперника. Мы готовились тактически, физически, но красная карточка вмешалась. Моментами команда была очень опасна, были выходы к воротам, но забить не смогли. Ребята старались, отдали все, что смогли, но, к сожалению, один момент в конце, потеря концентрации — и мы получили гол.

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Оренбург" принимал на своем поле действующего чемпиона страны "Зенит". Игра проходила на стадионе "Газовик" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Напомним, полузащитник оренбуржцев Александр Коваленко получил две желтые карточки на 31-й и 38-й минутах, вследствие чего был удален с поля. Петербуржцы вырвали победу благодаря голу хавбека Александра Ерохина на шестой компенсированной к основному времени встречи минуте.

Источник: "Матч ТВ"

Оренбург
Зенит
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