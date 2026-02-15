Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Родина1 тайм

Экс-тренер "Зенита" рассказал, что его тревожит в трансфере Дурана

Бывший тренер "Зенита" Борис Рапопорт высказался о трансфере Джона Дурана в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист заявил, что аренда Дурана в "Зенит" может быть вынужденной мерой для "Аль-Насра".

"Не могу сказать, что очень хорошо знаю Джона Дурана как игрока. Но, конечно, класс у него есть, к тому же он молод.
Тревожит, что у нас уже есть бразильцы со сложностями. Если Дурана отдали в аренду в таком возрасте, наверное, замучились с ним и были вынуждены на это пойти", - сказал Рапопорт "Чемпионату".

9 февраля 2026 года пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о переходе Джона Дурана на правах аренды из "Аль-Насра". Соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.

Ранее колумбийский футболист выступал за турецкий "Фенербахче". В текущем сезоне за клуб нападающий провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 32 миллиона евро.

