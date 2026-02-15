Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Родина1 тайм

Новичок ЦСКА Козлов обратился к болельщикам "армейцев"

Новичок ЦСКА Данила Козлов обратился к болельщикам московского клуба.
Фото: ФК ЦСКА
Новичок поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Уважаемые болельщики, спасибо за тёплые слова. И спасибо за поддержку, которую вы оказываете мне. Это очень важно. Я уверен, что вместе мы добьёмся больших успехов", - сказал Козлов в видео в Telegram-канале ЦСКА.

Пресс-служба московского клуба объявила о трансфере Данилы Козлова 12 февраля 2026 года. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.

В текущем сезоне за "Краснодар" атакующий полузащитник провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится