Новичок ЦСКА Козлов обратился к болельщикам "армейцев"

"Уважаемые болельщики, спасибо за тёплые слова. И спасибо за поддержку, которую вы оказываете мне. Это очень важно. Я уверен, что вместе мы добьёмся больших успехов", - сказал Козлов в видео в Telegram-канале ЦСКА.
Пресс-служба московского клуба объявила о трансфере Данилы Козлова 12 февраля 2026 года. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.
В текущем сезоне за "Краснодар" атакующий полузащитник провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.