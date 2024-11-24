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Полузащитник "Пари НН" Магкеев: если хотим быть выше в турнирной таблице, то должны обыгрывать махачкалинское "Динамо"

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Полузащитник "Пари НН" Станислав Магкеев высказался о ничейном результате в матче 16-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Пари НН"
"Мы потеряли два очка. Если хотим быть выше в турнирной таблице, а не бороться за выживание, то должны обыгрывать этого соперника", - цитирует Магкеева "Матч ТВ".

Сегодня, 24-го ноября, "Пари НН" на своем поле сыграл в безголевую ничью с махачкалинским "Динамо" в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. После 16-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками. В 17-м туре чемпионата России команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде с "Ростовом", который занимает 8-е место.

Нижний Новгород
Станислав Магкеев
Динамо Мх
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