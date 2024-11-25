Гончаренко - после ничьи с махачкалинским "Динамо": "Пари НН" был чуть ближе, чтобы выиграть матч

"Моментов было создано не так много. Мне кажется, что мы были чуть ближе, чтобы выиграть матч. Доволен тем, как сыграли в обороне. В домашних матчах хочется радовать болельщиков, которые не в таком большом количестве приходят на стадион. Наша цель — набирать очки, и чтобы больше людей приходило на стадион", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".
Нижегородский "Пари НН" и махачкалинское "Динамо" 24 ноября в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграли вничью 0:0. В связи с этим оба коллектива набрали по 16 очков и продолжили делить друг с другом, а также с тольяттинским "Акроном" 9-11 места в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре команда Виктора Гончаренко 30 ноября на выезде сыграет против футбольного клуба "Ростов". Подопечные Хасанби Биджиева, в свою очередь, на следующий день на своём поле встретятся с воронежским "Факелом".