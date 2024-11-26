Григорян сравнил игру подопечных Деяна Станковича с выступлением "Барселоны". Ранее, напомним, специалист критиковал игру красно-белых и не понимал, как играет "Спартак".
- Надо признать, что Станкович думал долго, соображал, экспериментировал. То, что "Спартак" показывал в последних турах и в крайнем матче с "Локомотивом", было даже похоже на "Барселону". Я не перехожу от жесткой критики к восторженности, но констатирую факт - "Спартак" был невероятно хорош, - заявил Григорян в эфире "Матч ТВ".
Напомним, на прошлой неделе "Спартак" при своих болельщиках разгромил "Локомотив", забив в ворота соперника пять мячей. На данный момент в активе красно-белых 31 балл, клуб занимает четвертое место в таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ "Зенит", у которого 39 очков.
Следующим соперником столичной команды в РПЛ станет "Краснодар", который находится на второй строчке в РПЛ. Поединок пройдет 1 декабря, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
Григорян: игра "Спартака" в матче с "Локомотивом" была похожа на игру "Барселоны"
Российский тренер Александр Григорян высказался об игре столичного "Спартака" в 16-м туре РПЛ с "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ