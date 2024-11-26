Радимов: "Спартак" может приблизиться к "Краснодару" в турнирной таблице - они на кураже

"Они могут приблизиться и к "Краснодару". "Спартак" на кураже, да. Атакующая линия у "Спартака" очень хорошая. Но у "Спартака" есть проблема с командами, которые закрываются. Эту позиционную атаку Станковичу надо отрабатывать. Но многие вещи Станкович уже исправил. И психологически команду тоже он поднял всё-таки", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
В 16-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Локомотивом", который занимает третье место в турнирной таблице, со счетом 5:2, покер на свой счет в той встрече записал Манфред Угальде.
После 16-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. Лидирующую строчку в турнирной таблице занимает петербургский "Зенит" с 39-ю очками в своем активе. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.