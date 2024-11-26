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Нападающий ЦСКА Койта: команду беспокоят текущие выступления, мы расстроены

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Нападающий ЦСКА Секу Койта высказался о текущих результатах команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"У нас не так давно была хорошая серия из побед, но, к сожалению, сейчас не получается. К таким тяжёлым моментам не подготовиться, их трудно предсказать. Конечно, команду беспокоят текущие выступления, команда расстроена. Но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы выйти из этого трудного положения", - цитирует Койта "Чемпионат".

В 16-м туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своем поле уступил "Ростову" со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Келлвен и Голенков (дубль). После 16-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками в своем активе. В 17-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на своем поле с казанским "Рубином".

Сегодня, 26-го ноября, московский ЦСКА примет на своем поле казанский "Рубин" в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Первая встреча команд завершилась безголевой ничьей.

ЦСКА
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