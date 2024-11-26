Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Тюмень
3 - 3 (П 2 - 4) 3 324
КраснодарЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
АкронПерерыв
ЦСКА
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спарта
20:45
АтлетикоНе начат
Слован
20:45
МиланНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
АрсеналНе начат
Янг Бойз
23:00
АталантаНе начат
Барселона
23:00
БрестНе начат
Байер
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Интер
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Манчестер Сити
23:00
ФейеноордНе начат
Бавария
23:00
ПСЖНе начат

Радимов: не скажу, что "Зенит" закономерно вышел на первое место

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок петербургского "Зенита" Владислав Радимов дал свой комментарий по поводу результатов сине-бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Не могу сказать, что "Зенит" закономерно вышел на первое место по качеству игры. Более того, игра, особенно в первом тайме, совершенно не понравилась. Атаки развивались медленно у "Зенита", поэтому я бы не сказал, что Соболев во всём виноват. "Зенит" слишком медленно выходил из обороны, - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Напомним, на прошлой неделе благодаря победе в Оренбурге (1:0) клуб с берегов Невы вернулся на первое место в турнирной таблице, "Краснодар" опустился на вторую строчку.

В следующем туре команда Сергея Семака при своих болельщиков сыграет против "Крыльев Советов", матч пройдет 1 декабря. Перед этим сине-бело-голубые встретятся с "Ахматом" (27 ноября) в ответной игре 1/4 финала Кубка России.

Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится