- Не могу сказать, что "Зенит" закономерно вышел на первое место по качеству игры. Более того, игра, особенно в первом тайме, совершенно не понравилась. Атаки развивались медленно у "Зенита", поэтому я бы не сказал, что Соболев во всём виноват. "Зенит" слишком медленно выходил из обороны, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Напомним, на прошлой неделе благодаря победе в Оренбурге (1:0) клуб с берегов Невы вернулся на первое место в турнирной таблице, "Краснодар" опустился на вторую строчку.
В следующем туре команда Сергея Семака при своих болельщиков сыграет против "Крыльев Советов", матч пройдет 1 декабря. Перед этим сине-бело-голубые встретятся с "Ахматом" (27 ноября) в ответной игре 1/4 финала Кубка России.
Радимов: не скажу, что "Зенит" закономерно вышел на первое место
Экс-игрок петербургского "Зенита" Владислав Радимов дал свой комментарий по поводу результатов сине-бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"