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Генич вспомнил про слова Карпина после заявления о коррупции в российском футболе

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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на слова губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе.
Фото: личный архив Константина Генича
"Мне кажется, самарский губернатор безнаказанно затронул ту тему, о которой оооочень хочет рассказать Карпин, но опасается дисквалификации на 5-10 лет", - написал Генич в своём телеграм-канале.

При этом комментатор прикрепил скриншот с цитатой Валерия Карпина: "Если я начну говорить, меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют. Или пожизненно".

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о наличии коррупции в российском футболе. В соответствии с ним, некие преступники требуют от самарских "Крыльев Советов" погашения задолженности, которая возникла из-за неоплаты услуг, оказанных судейским корпусом.

Валерий Карпин
Крылья Советов
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