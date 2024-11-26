"Мне кажется, самарский губернатор безнаказанно затронул ту тему, о которой оооочень хочет рассказать Карпин, но опасается дисквалификации на 5-10 лет", - написал Генич в своём телеграм-канале.
При этом комментатор прикрепил скриншот с цитатой Валерия Карпина: "Если я начну говорить, меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют. Или пожизненно".
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о наличии коррупции в российском футболе. В соответствии с ним, некие преступники требуют от самарских "Крыльев Советов" погашения задолженности, которая возникла из-за неоплаты услуг, оказанных судейским корпусом.
Генич вспомнил про слова Карпина после заявления о коррупции в российском футболе
Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на слова губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе.
Фото: личный архив Константина Генича