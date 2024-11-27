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Карпин: шесть первых клубов РПЛ — и лишь два центральных защитника с российским паспортом!

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посетовал на небольшой выбор защитников для вызова в национальную команду.
Фото: ПФК ЦСКА
"К сожалению, в этой линии выбор по-прежнему невелик. Давайте посчитаем, кто из российских защитников постоянно играет в основе в ведущих клубах РПЛ. "Краснодар". Оба центральных защитника — иностранцы. В "Зените" то же самое. Как и в "Локомотиве", "Динамо"... В "Спартаке" Литвинова периодически используют в центре обороны. В ЦСКА есть Дивеев. Все! Шесть первых клубов — и лишь два центральных защитника с российским паспортом!", - приводит слова Карпина "СЭ".

На последний учебно-тренировочный сбор национальной команды России, который состоялся 11-19 ноября, тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызывал в расположение сборной восемь игроков обороны: Вячеслав Караваев и Юрий Горшков (из петербургского "Зенита"), Евгений Морозов и Илья Самошников (из московского "Локомотива"), Игорь Дивеев и Данил Круговой (из московского ЦСКА), Максим Осипенко (из "Ростова"), Александр Солдатенков (из самарских "Крыльев Советов"), Арсен Адамов (из грозненского "Ахмата"), Валентин Пальцев (из махачкалинского "Динамо").

Валерий Карпин
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