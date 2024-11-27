"Выигрывать — не знаю. Я очень устал в "Локомотиве", когда ничего не выигрывал. Семь лет — ни одного трофея. Я устал. Пахал на поле, но не шло. Или поколение не то, или в команде что-то не так. Может, я плохой был. Мне надо было срочно что-то менять. Я ушёл, и "Локомотив" заиграл. И "Спартак" завоевал со временем чемпионство и Суперкубок", - приводит слова Глушакова "Чемпионат".
Денис Глушаков выступал в составе московского "Локомотива" с января 2008 года до июня 2013 года, когда его за 8 млн евро выкупил московский "Спартак". В составе "железнодорожников" российский полузащитник в общей сложности принял участие в 161 официальном матче, в котором в общей сложности забил соперникам 23 гола, отдал партнерам 14 голевых передач и получил 32 желтые карточки.
"Локомотив" в период пребывания в команде Глушакова не выигрывал ни одного трофея: до прихода хавбека красно-зеленые стали обладателями Кубка России в мае 2007 года, а после его ухода - обладателями Кубка России в мае 2015 года.
Глушаков: я очень устал в "Локомотиве", когда ничего не выигрывал. Семь лет — ни одного трофея
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков ответил на вопрос, возникает ли у футболистов усталость от побед.
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