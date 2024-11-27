"Ростов" на своём месте по составу и по возможностям. Я считаю, что Карпин и его штаб выжимают максимум из этого. Да, можно было лучше, но можно было и хуже. Думаю, у них ещё реальный шанс до конца первой части сезона обогнать "Рубин". Всё, седьмые", - цитирует Писарева "РБ Спорт".
После 16-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками в своем активе. В 17-м туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют на своем поле с "Пари НН", который занимает 9-е место с таким же количеством набранных очков.
Сегодня, 27-го ноября, команда Валерия Карпина сыграет на своем поле с московским "Спартаком" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Напомним, что первая встреча завершилась победой южан со счетом 1:0.
Писарев: "Ростов" на своём месте по составу и по возможностям
Тренер сборной России Николай Писарев высказался о результатах "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"