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Футболист "Краснодара" Козлов: хотим выиграть все турниры, в которых участвуем

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Футболист "Краснодара" Данила Козлов рассказал, что в клубе настроены на победу в РПЛ и Кубке России.
Фото: ФК "Краснодар"
- Мы к каждой игре готовимся одинаково. Хотим выиграть все турниры, в которых участвуем. Сейчас думаем про предстоящий матч, а какие-то глобальные планы будем строить весной, - цитирует Козлова Metaratings.

"Краснодар" на этой неделе одержал победу над "Тюменью" в Кубке России (3:3 основное время, 4:2 в серии пенальти) и прошел в следующий раунд турнира.

В РПЛ коллектив Мурада Мусаева в 16-ти турах набрал 38 баллов и идет на второй строчке в турнирной таблице, отставание от лидирующего "Зенита" составляет в один балл.

В этом году "Краснодар" проведет два матча - 1 декабря против "Спартака", а 8 декабря - с "Локомотивом". Обе игры пройдут в Краснодаре.

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