"Мы неплохо начали чемпионат, много забили и мало пропустили, выдали серию без поражений. В последних матчах забуксовали. Оценить положительно первый круг я не могу — мы идём на шестом месте, и это точно не то, на что мы рассчитываем. В оставшихся до зимней паузы матчах мы должны побеждать", - цитирует Облякова ТАСС.
После 16-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками. В 16-м туре чемпионата России команда Марко Николича на своем поле уступила "Ростову" со счетом 1:2. В следующем туре "армейцы" сыграют на своем поле с казанским "Рубином".
Ранее московский ЦСКА одержал победу над казанским "Рубином" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с общим счетом 3:0. Также в полуфинал верхней сетки вышел петербургский "Зенит" и "Ростов".
Полузащитник Иван Обляков высказался об игре ЦСКА в первом круге чемпионата России
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об игре команды в первой части чемпионата.
Фото: ПФК ЦСКА