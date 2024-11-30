- Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе. Вообще любую. Благодаря своему опыту, - передает слова Роналдо "РБ Спорт".
Карпин работает в "Ростове" с 2017 года по 2021 год, после чего специалист на время покинут команду и в 2022 году вернулся. Также Карпин тренирует национальную сборную России.
В текущем сезоне РПЛ "Ростов" в 16-ти турах набрал 20 баллов и идет на восьмой строчке в таблице чемпионата. Сегодня, 30 ноября, донская команда примет на своем поле "Пари НН", начало игры запланировано на 19:00 мск.
Вингер "Ростова" Роналдо: Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе
Футболист "Ростова" Роналдо выразил мнение, что наставник команды Валерий Карпин смог бы тренировать европейский клуб.
Фото: Официальный сайт РПЛ