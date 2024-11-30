Как передает телеграм-канал Baza, после недавнего заявления Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева началась доследственная проверка. Ранее Федорищев заявил, что клуб должен 36 миллионов рублей за взятки судьям.
Отметим, что после своего заявления глава региона добавил, что у него нет доказательств коррупции в российском футболе.
Ранее в СМИ сообщалось, что Игорь Осинькин, наставник "Крыльев Советов", покинет должность в скором времени.
В текущем сезоне "Крылья" под руководством Осинькина провели в РПЛ 16 матчей, в которых одержали четыре победы и потерпели девять поражений, три матча завершились вничью. Самарцы идут на 12-й строчке в таблице.
В воскресенье "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге сыграют с "Зенитом" в рамках 17-го тура РПЛ.
Источник: УМВД начало проверку после коррупционного скандала в "Крыльях Советов"
УМВД России по Самарской области проводит проверку после коррупционного скандала в "Крыльях Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"