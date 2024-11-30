Карпин прокомментировал попадание "Ростова" на "Зенит" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

"Все возможные соперники были сложные. Московская команда была бы предпочтительнее с точки зрения логистики", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
По итогам жеребьёвки, которая прошла 30 ноября, футбольный клуб "Ростов" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встретится с петербургским "Зенитом". Первая игра двухматчевого противостояния пройдёт 11-13 марта 2025 года в Ростове-на-Дону, а вторая игра - 15-17 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге.
На предыдущей стадии "Ростов" оказался сильнее московского "Спартака" (3:1), а "Зенит" - грозненского "Ахмата" (5:1).