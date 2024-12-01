Напомним, в субботу команда Гончаренко уступила "Ростову" в 17-м туре РПЛ, пропустив четыре безответных мяча. По окончании матча специалист в подтрибунном помещении спорил с арбитром матча и получил красную карточку.
- Насколько я понимаю, там были угрозы. Это серьёзное правонарушение. Я понимаю, что это эмоции, но он может получить длительную дисквалификацию. Ему стоит посоветовать сделать так же, когда он промолчал после одной из игр, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
На данный момент в активе нижегородцев 16 очков, клуб располагается на десятом месте в таблице чемпионата России.
В последнем матче перед зимней паузой "Пари НН" сыграет против столичного "Спартака" на выезде, встреча пройдет 7 декабря, начало игры - в 14:00 мск.
Гончаренко за слова судье "Тебе недолго осталось" получил красную карточку после матча с "Ростовом"
Радимов высказался о поведении Гончаренко после матча с "Ростовом": серьезное правонарушение
Экс-игрок национальной сборной России Владислав Радимов дал свой комментарий по поводу поведения наставника "Пари НН" Виктора Гончаренко после матча с "Ростовом".
Фото: ФК "Пари НН"