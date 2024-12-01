Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
14:00
ХимкиНе начат
Зенит
16:30
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
19:00
ФакелНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Чайка
14:00
УралНе начат
Ротор
15:00
ШинникНе начат
Сочи
15:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
ТюменьНе начат
Родина
19:30
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
16:30
Астон ВиллаНе начат
Тоттенхэм
16:30
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
16:30
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
19:00
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
18:15
ХетафеНе начат
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
Реал Сосьедад
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
14:30
ДженоаНе начат
Парма
17:00
ЛациоНе начат
Торино
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
20:00
ИнтерНе начат
Лечче
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
ХоффенхаймНе начат
Хайденхайм
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
ЛилльНе начат
Гавр
19:00
АнжеНе начат
Лион
19:00
НиццаНе начат
Тулуза
19:00
ОсерНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Радимов высказался о поведении Гончаренко после матча с "Ростовом": серьезное правонарушение

Экс-игрок национальной сборной России Владислав Радимов дал свой комментарий по поводу поведения наставника "Пари НН" Виктора Гончаренко после матча с "Ростовом".
Фото: ФК "Пари НН"
Напомним, в субботу команда Гончаренко уступила "Ростову" в 17-м туре РПЛ, пропустив четыре безответных мяча. По окончании матча специалист в подтрибунном помещении спорил с арбитром матча и получил красную карточку.

- Насколько я понимаю, там были угрозы. Это серьёзное правонарушение. Я понимаю, что это эмоции, но он может получить длительную дисквалификацию. Ему стоит посоветовать сделать так же, когда он промолчал после одной из игр, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

На данный момент в активе нижегородцев 16 очков, клуб располагается на десятом месте в таблице чемпионата России.

В последнем матче перед зимней паузой "Пари НН" сыграет против столичного "Спартака" на выезде, встреча пройдет 7 декабря, начало игры - в 14:00 мск.

Гончаренко за слова судье "Тебе недолго осталось" получил красную карточку после матча с "Ростовом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится