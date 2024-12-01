Президент "Ростова" высказался об интересе к вратарю "Спартака" Селихову

- Ничего не могу сказать про информацию об интересе к Селихову. Мы рассмотрим кандидатуру. Когда рассмотрим, примем решение. Пускай наши тренеры посмотрят, а потом примут решение, - цитирует президента донского клуба "Чемпионат".
Ранее в СМИ была информация, что "Ростов" проявляет интерес к 30-летнему голкиперу красно-белых, у которого в июне следующего года истекает контракт со столичным клубом.
Селихов в этом сезоне выходил на поле в восьми матчах Кубка России. В РПЛ в нынешнем сезоне вратарь не играл - ворота "Спартака" в матчах чемпионата России защищает Александр Максименко.
"Ростов" в 17-ти турах набрал 23 очка и идет на седьмом месте в таблице РПЛ.