- "Эксперты" просто соскучились по Тедеско. Хейтить им некого: Слуцкий в Китае, Станковича нельзя, откроют рот – сразу лишат пайка от клуба.
Остальные нехаризматичные и неяркие, вот и мечтают о возвращении Тедеско в РПЛ, чтобы снова дружно вслух считать его прыжки, хлопки и красные карточки. Не дождутся! - передает слова Салиховой Metaratings.
Ранее экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор сообщил, что Тедеско, ранее возглавлявший красно-белых, хочет вернуться в российский чемпионат. Сообщалось, что Тедеско может возглавить "Оренбург".
Тедеско работал в "Спартаке" с 2019 по 2021 год, после чего возглавил "РБ Лейпциг". С 2023 года специалист тренирует сборную Бельгии.
"Оренбург" в текущем сезоне РП одержал всего одну победу и занимает последнее место в таблице.
Зарема о слухах про Тедеско в "Оренбурге": "эксперты" просто скучают по нему, хейтить некого
Жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слухи о желании Доменико Тедеско вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"