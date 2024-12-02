- У "Локомотива" наступил кризис. Но, мне кажется, должна быть причина у такого глубокого кризиса. Всё-таки они проигрывают не ЦСКА или "Динамо", а "Химкам". Это уже вообще дно какое-то.
Меня все это очень напрягает. Потому что непонятна истинная причина провала. Сначала были командой-открытием, но превращаются в середняка. Сплошные загадки.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Смородская: "Локомотив" проиграл не ЦСКА или "Динамо", а "Химкам". Это уже дно какое-то
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала Rusfootball.info поражение железнодорожников от "Химок" в матче РПЛ (1:3).
Фото: ФК "Локомотив"