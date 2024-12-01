Галактионов перемудрил, и «Локомотив» снова проиграл «Химкам», рискуя покинуть тройку лидеров РПЛ

Перед матчем в Черкизово безоговорочными фаворитами виделись «железнодорожники». Хотя красно-зеленые после ноябрьской паузы потерпели разгромное поражение от московского «Спартака» в РПЛ (2:5) и по пенальти проиграл московскому «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Более того, матч первого круга остался за «Химками» (2:0). Но Михаил Галактионов перед матчем выразил уверенный настрой:
«Надо дать понять сопернику, что мы — «Локомотив». Мы стремимся быть выше, и наша задача — побеждать».
Однако возможно именно решения 40-летнего специалиста предопределили сенсационное поражение «Локомотива». Речь идет про оставление в запасе Карпукаса и перевод Батракова в опорную зону.
Первый тайм можно условно поделить на две части: до и после первого гола «Химок». В начале встречи химчане оказывали на хозяев серьезное давление, которое в конечном итоге привело их к успеху. На 17-й минуте в штрафной «Локо» ошибся защитник Монтес, чем воспользовался Хосонов, который ткнул на Заболотного, и Антон не промахнулся.
Пропущенный гол будто разбудил «железнодорожников». И спустя несколько опасных подходов к 30-й минуте счёт уже был равным: Сарвели после подачи Севикяна со второй попытки поразил ворота Кокарева.
Казалось, что дело дальше должно было идти к еще пару голам «Локомотива» и его итоговой победе. Но не тут-то было: вперёд вышли «Химки». Отличился Бакаев, который, воспользовавшись дырой в центре обороны «Локо», убежал в быструю атаку и сумел точно пробить мимо Лантратова. Этот гол несколько сбил порыв красно-зеленых, и первый тайм завершился со счётом 1:2.
Во второй половине хозяева продолжили бомбардировать ворота подмосковной команды многочисленными ударами (точнее говоря, они за весь матч нанесли 35 ударов, создав всего голевых моментов на 3.46 xG). Но у «Химок» сегодня хорошо выступили вратарь и защитники. Один раз за гостей даже сыграла перекладина.
А вот химчане сумели отличиться в этом матче третий раз. На сей раз на 66-й минуте после плотного удара с добивания гол забил Лукас Вера. Счёт стал 3:1, и он продержался до финального свистка: обновленная заменами Галактионова атака не смогла привести к положительному результату.
Таким образом, «Локомотив» потерпел пятое поражение в сезоне и при удачном выступлении конкурентов по итогам тура может опуститься на пятое место в турнирной таблице. А для завершения первой части сезона «железнодорожники» отправятся на тяжелый выезд в Краснодар, где они судя по всему будут аутсайдерами.
«Химки» набрали 16 очков и наконец-то вырвались из зоны стыковых матчей. Теперь интересно, хватит ли Франку Артиги этой победы для сохранения работы в Подмосковье, или руководство химчан потребует совершения ещё одной сенсации – теперь в следующие выходные в выездном матче против московского «Динамо».
Фото: ФК «Локомотив», ФК «Химки»