"Может. Если так будет забивать. "Спартак" - это трамплин для многих футболистов. Кто себя проявляет, спокойно может уехать в хороший клуб из топ-пяти чемпионатов. У Угальде хорошие перспективы. Если он так будет играть, то, конечно, уедет. И не надо его держать. Пусть парень едет и развивается дальше. Надо зарабатывать на нем деньги. Все равно его не удержишь, если он захочет уехать", - приводит слова Гладилина "Евро-Футбол.Ру".
Манфред Угальде является игроком московского "Спартака" с января 2024 года, когда его за 13 млн евро купили у "Твенте". В текущем сезоне игрок сборной Коста-Рики в составе красно-белых в общей сложности 21 раз появился на поле в официальных матчах, в которых забил соперникам 15 голов и отдал партнёрам 3 голевые передачи.
Действующее соглашение форварда с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 9 млн евро.
Гладилин допустил переход Угальде в европейский топ-клуб: "Спартак" - это трамплин
Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможности перехода нападающего красно-белых Манфреда Угальде в европейский топ-клуб.
Фото: ФК "Спартак"