"Я согласен с тем, что Осипенко мог бы заиграть в "Ювентусе". Чем Максим так хорош? Вы сами видели на поле с "Пари НН", - цитирует Онопко "РБ Спорт".
Максим Осипенко, играющий на позиции центрального защитника, выступает за "Ростов" с января 2020 года. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2027 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел за ростовчан 22 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Напомним, в матче 17-го тура РПЛ против "Пари НН" Осипенко оформил дубль.
Онопко: согласен, что Осипенко мог бы заиграть в "Ювентусе"
Тренер "Ростова" Виктор Онопко считает, что защитник Максим Осипенко пригодился бы туринскому "Ювентусу".
Фото: ФК "Ростов"